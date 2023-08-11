時任台北市長柯文哲任內完工的斯文里公辦都更「斯文首善」建案，才交屋一年多，卻在10日午後歷經大雨過後，新居內部到處淹水。對此國民黨台北市議員游淑慧揭露，事發後她去查察當初的營造廠商，結果發現為「瑞助營造」，不僅日前議員徐巧芯爆料的沙崙科學城缺失，其中C區核心區是由瑞助營造所興建，就連去年桃園八德運動中心天花板掉落的羽球場，也是由瑞助所建，「這樣漏水漏氣的營造廠為何仍不斷得標全國公共工程？」

游淑慧表示，10日一場大雨，讓「斯文首善」這個交屋才一年的新屋居然到處淹水，從大廳管委會櫃台蔓延至中控室、地下室，險象環生，「這個讓柯文哲市長哽咽的政績馬上破功。」游淑慧說，而且這不是第一次漏水，交屋一年多了，社區始終反覆接漏水、補漏水，讓居民無奈，也讓大家非常質疑工程品質。

游淑慧直言，斯文首善淹水後，她也馬上去查當初的營造廠商是誰，結果發現是熟悉的名稱「瑞助營造」。「台北市的明倫社宅、台北市興隆公共住宅2區統包工程、桃園八德國民運動中心、桃園消防大湳分隊大樓，也都是他們的『傑作』。」

游淑慧細數，明倫社宅在完工入住後，一樣是漏水不斷兩年無法解決；興隆公宅2區則是施工中發生工安事故導致一人死亡，且開放入住還未滿1年，市府就收到近2000件漏水、壁癌投訴，承包商還在牆上打釘止漏；桃園八德運動中心則是羽球場天花板輕鋼架於地震時整片坍塌，還導致監察院糾正桃園市政府；桃園消防局大湳分隊大樓，則是在完工後通報高達153缺失，其中漏水問題甚至嚴重到出現壁癌。

游淑慧質疑，從這些前科累累的紀錄中可以推估，瑞助營造在「看不到」的內部管線施工上有瑕疵，甚至有偷工減料的嫌疑，「這樣漏水漏氣的營造廠為何仍不斷得標全國公共工程？包括高雄前鎮漁港相關工程！」

游淑慧說，籲政府應該建立公共工程品質資料庫，所有工程都應進行營造廠登錄、上傳工程品質、問題通報記錄等，而各機關在工程招標評分時，應該把過去工程品質列為加減分參考。才可以留優汰劣，不讓有問題的營造廠標遍全台灣。