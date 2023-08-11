【全程字幕】喊2030再生能源達40％！綠委諷「柯學奧祕式包牌」 柯文哲反擊：自己做不到就說別人做不到 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲拋出2030年再生能源比例要達到40％，民進黨立委林俊憲質疑「包牌」，民進黨提出綠電占比要達到20％受到批評，柯的主張卻多出20％，怎麼做卻不知道。柯文哲今揶揄，「民進黨不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到」。

柯文哲今天在第二波募款兌換小物開箱記者會受訪表示，台灣的能源配比的確是很大問題，目前2050年淨零碳排放已經是世界潮流，這些所謂的RE100 ，再生能源要100％，要求這種國際大廠要達到，坦白講現在台灣不是只有缺電，還有個更麻煩叫缺綠電。

他說，要知道這些大廠已經把台灣可以用的綠電買光了還不夠，還買到國外去，所以發展綠電，特別是在碳費、碳關稅一旦上線以後，是台灣要去面對的問題。

柯文哲指出，他知道再生能源40％坦白講相當困難，但是這恐怕是台灣未來國家必須發展的戰略方向，所以先設定目標，然後去努力達到，還有一點，「民進黨不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到，你看到現在為止很多都柯文哲做得到，是他們做不到。」