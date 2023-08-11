花蓮市一間壽司名店被質疑使用過期鮪魚罐頭，衛生局人員前往稽查，另發現3項缺失。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮排隊壽司名店被消費者質疑使用過期鮪魚罐頭，花蓮縣衛生局派員稽查，業者說明是因分裝後未更改容器標籤引起誤解，食材並未過期，但稽查仍發現場店家有3項缺失，已要求限期改善。

有民眾在臉書發文並貼上現場圖片，本月7日與男友到這家知名壽司店花蓮分店用餐，發現「鮪魚罐頭」的餐盒標籤有效日期到8月6日，但店家仍繼續使用，在用餐快結束時，消費者又發現料理台上起司片、番茄的標籤也都已過有效期限，同樣仍繼續使用。

消費者結帳後告知外場員工「你們有食物過期了！」，員工跟到吧檯往料理台看，愣了一下，然後回答「呃…不好意思」，消費者說：「使用過期食材被客人發現，居然只有一句不好意思？」，也質疑，若食物沒問題，只是店家「忘記」更換標籤，「那內部流程是否有問題？這樣又怎麼知道食材到底能不能使用？」

因「壽司食材過期」話題在網路發燒，花蓮縣衛生局昨傍晚主動到店家稽查，針對使用逾期食材，經查鮪魚罐頭有效期限是2025年5月26日，仍在期限內，因業者將分裝置於容器以利攪拌，未將容器原有效期限標籤更新，因此造成誤解。

另外，稽查人員在現場查到3項缺失，店家後門紗窗破損、地板破損不平及部分廚工未能提具1年內體檢報告，已要求8月底前改善完成。