櫃買中心表示，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，近年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，生技醫療產業亦為櫃買市場重要特色產業之一；此外，國內不斷傳出企業遭遇資安攻擊事件，資訊安全正成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標；至於國內電子零組件產業擁有完整供應鏈體系及豐富研發製造經驗，極具國際競爭力。

因此，櫃買中心16日以「生技與資安」主題，邀請美容保健食品製造及觀光工廠立康、區域級資訊軟體與雲端SaaS服務供應商叡揚及資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊，接著於18日推出「電子零組件」主題，邀請的公司有PCB 及半導體製程乾燥設備廠商群翊、專業印刷電路板碳化鎢切削工具製造廠凱崴及陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電。

而22日則推出「櫃買特色」主題，邀請全方位無塵室機電工程大廠聖暉*、學名藥製造與專利藥代理廠商健喬及布局數位醫療相關產品之醫療用工業電腦大廠醫揚，讓投資人了解公司與產業的狀況。

本系列六場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」）查詢。