台北市捷運局今（11）日表示，中正紀念堂站（捷四）及廈安站（捷十）土地開發基地公開甄選投資人招商說明會，預計將在14日登場，預估總投資金額高達47億元，可望成為下波軌道經濟的新亮點。

捷運局今天表示，中正紀念堂站（捷四）及廈安站（捷十）土地開發基地公開甄選投資人招商說明會，預計將在下周一，於臺北市政府捷運工程局B1捷韻國際廳，率先登場，預估總投資金額高達47億元。

捷運局表示，今年將陸續進行中和站、連城錦和站及環狀線南北環Y3／Y21等4處開發基地公告徵求投資人作業。捷運局指出，今年下半年6處基地開發預估總投資金額，將高達96億元。

臺北捷運局表示，中正紀念堂站為萬大線起站與現有淡水信義線、松山新店線站內轉乘銜接，為罕見之三線捷運交匯核心。招商基地位於南昌路一段，土地面積853坪，為珍稀四面臨路全街廓基地，坐落博愛特區南側，享有植物園、兩廳院國家級人文萬坪庭園，並鄰近即將啟用之南門市場，商圈街巷內民生供給富足，開發強度高、商業氣息熱絡，是難得的開發機會。

捷運局指出，中正紀念堂站（捷四）基地預估投資金額約38.6億元，適合中大型建商投入，預計可興建地上33層、地下4層，總開發量體約1萬1,300坪大樓，打造區域最高層峰地標。捷運局說，預計於8月底公告招商，於明（113）年第1季截止收件後進行評選作業，於第3季完成簽約。

捷運局表示，與此同時已公告招商之廈安站（捷十）開發基地，位於西藏路及中華路二段口，基地面積363坪，屬於植物園生活圈範圍內，亦為臺北市國語實小、南門國中之熱門明星學區。步行10分鐘內可抵達臺北植物園、雙和市場、小南門商圈、南機場夜市、萬華車站等，生活機能完備。

捷運局表示，廈安站（捷十）預估投資金額約8.5億元投資規模適中精緻，切合中型建商需求，預計可興建地上20層、地下4層，總開發量體約3,500坪優質住宅大樓。捷運局又進一步表示，該站7月已公告招商，將於11月底截止收件，明年上半年完成簽約。

捷運局強調，萬大線第一期目前施工進度已達68％，通車後將串聯雙北包含中正、萬華、永和、中和、土城等地區，除帶動沿線都市發展外，亦規劃6處結合捷運出口或其他設施的開發基地，透過公開徵求投資人方式開發。

捷運局表示，金城機廠暨莒光站及加蚋站已順利徵得投資人並於6月完成簽約，下半年陸續接棒推出之土地開發基地，竭誠歡迎投資人參與評估，攜手原地主與臺北市政府捷運工程局共創繁榮新氣象。