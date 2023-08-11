高雄全家海神職業籃球隊11日宣布簽下前NBA奧克拉荷馬雷霆隊瓊斯（Perry Jones III），31歲的瓊斯資歷豐富，上季效力台啤英熊，全能身手裡外兼備。瓊斯的加盟也宣告高雄全家海神隊洋將到齊(瓊斯、艾倫、布銳克曼與庫薩斯)，將以完整陣容迎接新賽季，目標重返榮耀。

瓊斯曾效力NBA雷霆隊、發展聯盟愛荷華灰狼、風城公牛，及俄羅斯、土耳其等多國聯賽。他上季效力台啤英熊隊例行賽場均17.4分、7.7籃板、4.2助攻，在此前為富邦勇士隊出賽2季共8場例行賽，場均15分、7.1籃板、3.1助攻。

211公分的瓊斯具備鋒線的協調性及切入能力，搭配柔順的外線手感，海神總教練喬伊斯指出，瓊斯三年NBA資歷將為球隊提供寶貴經驗，且他對亞洲球風十分熟稔。

喬伊斯歡迎瓊斯成為海神的一員，「他是具有三分投射能力的延伸4號，身高優勢亦可兼扛中鋒，能提升陣容深度，在戰術與調度靈活度都扮演重要的活棋，是挑戰冠軍不可或缺的球員。」

「我的目標就是幫助球隊挺進季後賽，抱回冠軍金盃。」對海神團隊球風及總教練的激情印象深刻的瓊斯，對於加入海神隊感到十分興奮。懂說「冰水」中文又愛喝，進而獲封該綽號的他表示，「相信我們團結一心就能幹大事，何況『冰水』與Aquas聽起來就很搭！」