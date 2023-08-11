月球南極

美國國家航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）說，要是中國太空人先抵達月球南極，可能會加以佔領。他並引述了南沙群島爭端的例子，來佐證太空新競賽的主張。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，尼爾森周二在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）說，大家都看到北京在地球上的行為，他們主張南海的某些島嶼屬於中方，並在上面修建軍事跑道。

「當然，我不希望中國先讓人到月球南極，接著說『這是我們的，走開』，就像他們對南沙群島那樣。」馬尼拉在華府的撐腰下，正和北京為了南沙升高言語交鋒。而馬來西亞、越南和汶萊也都主張對南沙擁有主權。

據尼爾森說，美中正在較勁，看誰能先馳得點，進出據信在月球南極的水冰（water ice）區。「我們需要維護國際社會的利益，」他並指出，「要是我們真的發現充沛的水，未來能供太空船和機組員使用，我們想要確保大家都能用，而不只是一個自稱擁有它的人。」

他說，月球南極上可能的降落點和利用資源區都有限，「要是你看南極的照片，並不像阿姆斯壯（Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）降落的地方那樣，不斷有太陽照射，隕石坑零零落落四散。」相對的，月球南極佈滿了深深的隕石坑，由於太陽照射的角度，大多數隕石坑始終處於漆黑狀態，減少了實際能降落和利用的區域。

俄羅斯不落人後，也向月球南極前進。

不過，身為太空政策專家的美國智庫世界安全基金會（SWF）規劃主任魏登（Brian Weeden）說，中美未必需要競爭。他指出，要上月球的不只有中美，許多國家基於不同的理由都要上去。此外，魏登說，月球南極很大，有很多空間讓各方去探索。他並指出，雖然尼爾森說得沒錯，月球南極可用的地方有限，但畢竟仍有數十公里大。同時魏登也駁斥了「先到先贏」的說法，他強調，無論誰先到，其他國家都還是會去。