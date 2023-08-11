黃松勇的牛（最前）落荒而逃。（周麗蘭攝）

經過一陣追逐、互相打量後，黃松勇的牛（左）主動挑戰安心。（周麗蘭攝）

黃松勇（左）牽著牛與土庫水牛安養中心主人林家良、虎尾鎮北溪里長陳俊旗合影。（周麗蘭攝）

虎尾鎮最後一隻耕田水牛因主人高齡74歲不再耕田，今（11日）主人黃松勇載牠到土庫鎮水牛安養中心，祝福牠「不知道是我欠你，還是你欠我，去吧，去過好日子吧」。

黃松勇一輩子幫人耕田， 50年來每逢一期、二期稻作插秧前他就帶著牛上工，他駛牛整平的水田比機械效果還好，老顧客習慣找他，代耕一分地500元。

10年前黃松勇以原本養的老牛及3萬元代價，換得這隻2歲的小母牛，開始教牠如何耕田，雖然每年上工僅約1個月時間，黃松勇每天定時餵牠2餐的玉米葉、玉米梗、牧草，牛長得相當壯。

黃松勇不曾命名牠，叫牠來就來，牛偶爾會發聲「外、外」回應，雖然牠還不到退休年紀，但主人老了，牠必須另找出路。

虎尾鎮北溪里長陳俊旗表示，黃松勇問牠可不可以接手養，他原本想養在村莊內吃草讓小朋友欣賞，但心有餘力不足，透過虎尾鎮公所農業課介紹，得知土庫鎮林家良的水牛安養中心或許可以接手。

水牛安養中心籌備4年於去年5月正式收容，目前養1隻9歲公牛「安心」、14歲母牛「阿樂」，「安心」原是一隻被搶救下來的小牛犢，「阿樂」去年來自新店老農所養。

黃松勇今天照往常把牛趕上小發財車，抵達土庫鎮水牛安養中心時，主僕都顯得放鬆，黃松勇說，「放牛過好日子啦」；牛站在車上不斷發出「外、外」聲，圍籬內盯著牠看的2隻牛溝通。

主人親自遷牠進入一個有著水池、2隻牛住的新宿舍，「安心」、「阿樂」等不及要打招呼，3隻牛以追逐、鬥牛角、互相打量展開新生活第一天。

黃松勇沒有不捨之情，不斷說「不知道牠欠我，還是我欠牠，放牠過好日子啦，從此不用工作又有伴啦！」他說，兒女也都很高興他願意退休了！

黃松勇的這隻水牛是土庫鎮的最後一隻，常在虎尾高鐵附近、虎尾糖廠附近農田耕田，很多人看到都會拍照留念，林家良也曾看過牠和主人耕田的身影。