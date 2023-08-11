台20線明霸克露橋河床便道通車，盼鋪上柏油讓行車更安全。

台20線明霸克露鋼便橋，因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷，公路總局積極搶修後，今天上午10時提前完成第二階段維生便道，近日天候不穩定，山區今天陰天，不少居民趁沒下雨下山採購用品或運送農物，便道雖可行，居民仍盼便道能鋪上柏油，讓他們行駛上能更安全。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，開放期間採戒護通行方式，及採人車時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

目前維生便道開放通行時段為每日7時、10時、12時、14時及17時等5個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業，如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

甲仙工務段請用路人遵守管制請勿強行進入管制路段，表示開放初期為維用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲(乙)類大客車通行；管制時間外，緊急車輛(如警車、救護車等)及緊急工程車輛(如混凝土車等)在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行。

通行時請駕駛朋友通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示，以確保自身安全，後續將持續滾動檢討相關管制措施，在用路人及施工安全狀況下，盡量滿足用路人行的需求。

另公路總局甲仙工務段表示，該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，為盡早恢復一般民眾正常通行，該處將持續進行第三階段鋼便橋受損修復工作，預計9月30日修復完成。

甲仙工務段表示，今天上午10時開放半小時就有78台車輛通行。桃源區謝姓民眾表示，山上3部落不少居民趁天候沒下雨下山採購日常用品及運送金煌芒果下山販售，不過維生便道是泥巴路，希望甲仙工務段能夠鋪上柏油，讓居民行駛更加安全迅速。

甲仙工務段指出，河床便道若鋪上水泥或柏油將會違反自然生態，但會與專業土木技師團隊群一起商研，盡量找出降低居民駕駛不舒服的情況，盼臨時便道發揮最大功效，提供居民方便的行駛道路。