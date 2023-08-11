湖南雙峰縣融媒體中心8月11日消息，湖南省婁底市雙峰縣對一女子與鎮幹部夜泳溺亡事件依法調查。經查，8月6日19時許，雙峰縣杏子鋪鎮發生一女子在水庫游泳溺亡。事情發生後，縣委政府高度重視，迅速成立了由政法、公安、紀檢監察、鄉鎮等組成的調查組，依法依規開展調查。目前，調查工作正在進行中。

報載，8月7日凌晨2點多，身在江蘇打工的曹義接到老家湖南省婁底市雙峰縣杏子派出所電話，稱其32歲妻子陳某溺水身亡已送往殯儀館，讓他前往認屍。

經瞭解，曹義表示，他的妻子與杏子鋪鎮3名幹部一同前往溪口水庫游泳，但不幸溺水身亡。而這3名幹部卻在事發後逃離現場，並將陳女的手機及摩托車鑰匙丟進河裡。事件引起廣泛關注和熱議。

大陸界面新聞報導，曹義說：「派出所調了監控，當事人在家屬面前也承認了是他們主動邀請我老婆（陳某）去的，說他跟我老婆是去年因為修高速公路有了聯繫。中間一直沒聯繫，只有前十來天他又突然聯繫起來的。」

杏子鋪鎮鎮長朱某8月10日表示，他們是相約去游泳，只有劉某勇和陳女下水，其他2人在岸上。

10日上午，杏子派出所工作人員稱，目前雙峰縣公安局正對該事件進行調查。工作人員還稱：目前瞭解到他們是一起去的，陳女自己騎摩托車去的，然後他們約了一個地方一起乘車過來「那個女的連續三天晚上都在這個河裡面游泳，這個具體情況正在協調了。」