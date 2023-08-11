「88會館」負責人郭哲敏涉及洗錢、地下通匯200億遭通緝，10日被押返台，後續是否掀起政壇風暴引發關注。行政院副院長鄭文燦遭質疑，市長任內曾赴88會館後，移動捷運綠線站址引發爭議。對此，鄭澄清，他與此事件沒有關聯，車站選址是專業與地方的意見，強調該站附近目前仍是特定農業區。

鄭文燦表示，此議題去年選舉時已吵過，他也向桃園市議員凌濤提告，他與這事件沒有關聯，檢調也可以查清楚，交由司法單位偵辦，相信結果會非常明白。

鄭文燦說，車站選址是專業與地方的意見，他們都尊重，重要的是，在他的任內決定這車站附近地區不辦都市計畫，也就是說，這塊地仍然是特定農業區，到現在為止，還是特定農業區，沒有變更的機會。

此外，針對副總統賴清德將出訪巴拉圭，但國安人士指出，大陸拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣。對此，鄭文燦認為，大陸收買國外媒體，目的是醜化台灣的邦交活動，同時對台灣認知作戰，這是非常可恥的行為，台灣有權利與世界交朋友。