藝人馬國畢11日凌晨1時許，開車行經北市建國南路、忠孝東路口時，遭警方攔查，員警發現馬國畢身上有酒味，經酒測後測出酒測值達0.3，當場將他依現行犯逮捕。警訊後依公共危險罪送辦，台北地檢署檢察官訊後，中午諭知馬國畢無保請回，馬國畢步出地檢署時，還深深90度鞠躬向社會道歉說「我犯了低級錯誤」。

馬國畢坦承喝酒，表示晚間在新北市與友人餐敘，結束後開車要返回南港住處，警方訊後，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

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