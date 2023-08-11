柯文哲今天分析，賴清德還是有民進黨的包袱，賴跟民進黨切割，英系就袖手旁觀。（楊亞璇攝）

根據民眾黨內參民調，民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德在誤差範圍內。柯文哲今天分析，賴清德還是有民進黨的包袱，賴跟民進黨切割，英系就袖手旁觀，而賴清德不管什麼政策，人家馬上釘他一句話，都在民進黨政府裡面8年了，為什麼以前不做？「一句話他就倒了」。

柯文哲指出，自己已經在節目講過，「如果四組候選人，不用講了，反正賴清德現在就可以開香檳了，直接躺平選舉就可以了，這非常清楚」。

柯文哲說，歷史上有它的必然因素，也有偶然因素，有些事情是說，「如果這樣，一定是這樣」，但在過程當中，會有什麼變化現在不曉得，常常是這樣，做自己能夠做的事情。

柯文哲表示，政治固然有它的世俗的一面，但是還是有它理想的一面，就是盡量依照自己的理想去做，真的是不得已的時候才要做最小的妥協，但是還是要有理想擺在前面。

柯文哲也評論，賴清德還是有他的民進黨的包袱，坦白講今天「下架民進黨」的社會氛圍，自己全國走一趟，還是很清楚，這幾年民進黨的執政哦，還是太傲慢了，累積的民怨也不是一天可以解決的。

柯文哲分析，賴清德本來策略就是，大家攻擊民進黨，最後跟民進黨切割就可以，可是凡是有利有弊，賴清德現在跟民進黨切割，很明顯的，那些英系的就每個都開始束手旁觀了，大家就站在旁邊看也不動。

柯文哲認為，賴清德是要跟老百姓講清楚政策是什政策，最近去聽到一句話還蠻有意思，現在不是要苦民所苦，現在是要「解民所苦」，還有一點，賴清德不管什麼政策，人家馬上釘他一句話，「那你都在民進黨政府裡面8年了，你現在說要做什麼，那為什麼以前不做？一句話他就倒了」。

柯文哲表示，有時候政治上，不能只要好處不要壞處，你要切割民進黨，民進黨就相當人會袖手旁觀，你要做什麼新的，人家馬上問你那你為什麼過去不做，凡走過必留下痕跡，每個人就把最好的一面拿出來，當然也不要去否定過去的成績或是錯誤，就誠實地來爭取選民的支持。