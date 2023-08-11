「2023台東大地藝術獎」網路人氣票選活動即日起開跑，安君實作品無聲的記憶。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

欣賞藝術就有機會抽到日本、泰國來回機票，「2023台東大地藝術獎」網路人氣票選活動即日起開跑，台東縣政府文化處表示，每人每日有3票投票機會，每日登錄即可獲得1次抽獎資格，當日不可重複投票。縣長饒慶鈴表示，透過網路投票方式，民眾可以看見台東大地藝術創作的能量，拉近人與山海的距離，還有機會抽中台北－日本東京、台北－泰國清邁來回雙人機票及住宿券等豐富獎品。

饒慶鈴表示，台東連續3年入榜「全球最好客城市」，無論是東海岸大地藝術季、縱谷大地藝術季，南迴藝術季，或者歷年來精采的地景藝術創作，各自長出緊緊連結在地的獨特魅力，更融入作品所處的社區人文，作品與地方彼此相互融合，讓再偏遠的鄉村角落也因藝術而散發出光芒。累積了如此豐富創作能量的台東，希望透過「2023台東大地藝術獎」的舉辦，引領民眾重新認識這些大地藝術作品，同時體驗台東大美術館的真義。

文化處指出，為展現台東大美術館所蘊藏的豐沛創作能量，更肯定藝術家每年投入大地藝術作品創作的點滴心力，台東縣政府特於今年首辦「2023台東大地藝術獎」，公開徵選縣內現存大地藝術作品，攜手壯大台東公共藝術能量，希望能引領民眾走進多元而遼闊的「台東大美術館」，從線上、實體活動等多元面向，進一步認識作品，同時認識這片土地。

入選作品即日起至8月31日止將公開進行網路票選活動（活動官網：https://lihi2.com/qzhyQ），參與票選的民眾可以在網站上瀏覽所有參賽作品，並為你最喜愛的作品投票，可同步參加抽獎，有機會獲得「台北－日本東京」來回雙人機票、「台北－泰國清邁」來回雙人機票及台東旅宿券、台東風土紀念品等豐富獎品，投票次數愈多，中獎機會愈高。