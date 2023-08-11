大陸籍黃姓男子在禁漁期時偷偷越界跑到台灣東沙海域捕魚，遭第五海巡隊查獲。當時，黃男為了脫罪，竟然使用王姓假名應訊，高雄地檢署偵查時戳破黃男手法，針對越界捕魚部分處分緩起訴，但持假身分則依偽造文書及入出國及移民法起訴。高雄地院審理後，各判黃男3月，得易科罰金，可上訴。

去年7月22日，黃男帶著9位陸籍漁工駕駛「珠海」號漁船，從海南省潭門漁港出航，4天後開到台灣東沙島東北方6.5海浬處，偷偷下網捕魚，被我國海巡署當場查獲。

當時，黃男和同船的9名漁民全遭海巡人員訊問，唯獨黃男刻意編造王姓假名應訊，一路騙過海洋委員會海巡署艦隊分署、第五海巡隊、海巡署南部分署、高雄地檢署、內政部移民署等單位。檢方接手偵訊、傳喚王姓男子時才發現，根本不是黃男本人。

與黃男同行的9名漁工以真實身分被訊後後，均已返回大陸，黃男因偽造遭逮捕，繼續接受司法調查。

高雄地院審理時，黃男坦承犯行，法官認為他涉犯偽造文書及未經許可進入臺灣地區罪，各判徒刑3月，均可易科罰金，可上訴。