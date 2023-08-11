依據聯合國2023年4月全球各國人口估計，印度已超過大陸，成為世界人口第一大國，另依據IMF(國際貨幣基金)估計，印度已於2022年9月超越英國，躋身為全球第五大經濟體，是全球經濟發展最快的國家之一。

「2023年印度貿訪團」團員包括智捷科技(智慧無線網路系統)、長築實業(車輛專業噴漆設備)、牧華精密實業(電子零件)、格斯科技(電池芯超級工廠)等11家企業代表，產品涵蓋電子、電機、機械、扣件、汽機車零配件等，切合台印度兩國亟欲發展高科技韌性供應鏈及促進電動車與汽機車消費之所需。

本團經過貿協駐外單位強力洽邀，新德里站洽邀到上市公司，印度家電、電器與電子產品製造企業Syrma SGS、塔塔印度諮詢公司(Tata Services)、日商日本電熱有限公司(Air Water)印度公司、機台大廠印商Eicher Engineering Components、安控器材大廠Sparsh、包裝設備大廠VM Can Industries、韓商三星電子印度公司等以及相當多對台灣電子製造、汽配業有合作意願的買主。

孟買站則洽邀到印度最大的行動網路運營商Jio Platforms公司(印度信實Reliance集團成員)採購台灣網通設備，該公司在印度擁有全印度4.5億手機門號使用者，且使用者門號以每季超過600萬戶的速度增加。而機車產業發跡的TVS集團旗下TVS Electronics也對台灣ICT產業合作與創新IT產品興趣濃厚。電動馬達集團Bharat Bijlee Ltd也將跨足印度電動車市場，前來會場瞭解台印電動車零組件合作商機。

本次拓銷團活動除讓台灣業者在我國邊境解封後有首次與印度一線城市企業商業洽談的機會外，也讓業者與印度企業代表有交流商情資訊的機會，參團企業多是第一次參加貿協活動，咸表示未來將持續參與，奪得出口復甦長單商機。兩站洽談共促成後續商機合計1820萬美元以上，參團我商共感振奮。外貿協會並將在10月5日至7日在孟買，辦理旗艦型印度拓銷活動「2023年印度台灣形象展」，已邀請到亟欲前往印度打造韌性供應鏈的我國重要企業參展。