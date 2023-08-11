嘉義縣警方在吳嫌租屋處頂樓查獲溫室裡種大麻。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

吳嫌在租用豪宅改裝頂樓成溫室裡種大麻，遭警方查獲。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

吳姓男子與林姓科技設備工程師、陳姓女子合租台中一處百坪透天豪宅，為了付昂貴租金，利用頂樓改裝溫室，種植大麻，被嘉義縣刑警大隊層層追查而破獲，逮捕3嫌移送雲林地檢署偵辦。

嘉義縣刑警大隊日前由雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦販賣第二級大麻毒品案件，擴大往上溯源，追查到32歲吳姓犯嫌夥同30歲林男、28歲陳女，在台中租屋處內種植大麻，會同台中市警察局第二、三分局成立專案小組偵辦。

警方多日埋伏跟監，掌握3嫌日常作息，日前收網，持搜索票進屋搜索，當場查獲大麻植株46盆、光照設備27座、移動式冷氣5台及除溼機2台等證物，逮捕3嫌。

警方調查，林男高中肄業，從事科技設備工程師，工作收入穩定，但與陳姓女友、吳嫌合租百坪豪宅，每月租金至少7、8萬元，生活支出開銷不小，可能因此異想天開當起「自耕農」，在頂樓改裝溫室，培育大麻，企圖賣大麻牟利。

嘉義縣警方將全案依毒品危害防制條例罪移請雲林地檢署偵辦，專案小組並持續積極溯源該毒品來源。

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