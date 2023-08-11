台中捷運公司昨天召開董事會，通過新任董事長人事案，由前北捷公司總經理顏邦傑接任董事長，並於今天上任。顏邦傑表示，未來將強化公司治理基礎，為其他路線營運做好準備，並做到服務生活化、社區化，讓捷運成為民眾生活的延伸。

興富發文心愛悅建案塔吊吊臂5月10日掉落中捷軌道，列車隨後撞上釀1死14傷，當時代理董事長林良泰因「拍手風波」、失言黯然下台，由地政局長吳存金兼任代理董事長2個多月，昨天董事會通過新任董事長顏邦傑人事案。

中捷公司表示，顏邦傑是美國德州大學土木工程碩士，曾任捷邦管理顧問公司董事長、總經理、台北捷運公司代理董事長、總經理、高雄捷運公司總經理及台灣高鐵公司副總經理等職務，軌道業資歷深厚，也是北捷公司的開朝元老之一，不僅負責營運管理、建立捷運文化，更協助北捷及高捷開創經營模式與制定政策，可說是業界先驅。

針對中捷未來發展，顏邦傑表示，台中捷運是目前台灣最新及較先進的捷運系統，因為只有一條路線，在捷運路網形成前，都會面臨系統規模小、客運量低、營收少的狀況，但此時也是中捷最有發展潛力的時候，未來將強化公司治理及經營管理基礎，一旦路線擴充，公司可以順利接手營運。