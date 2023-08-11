監察委員蔡崇義之子、某大學副教授蔡尚恩，2017年遭控性侵一名女同志。蔡尚恩否認性侵，主張2人是於交往期間進行正常性關係，一審法院不採信，判處3年6月有期徒刑。上訴二審，台南分院改判無罪；檢方再上訴，最高法院近日駁回檢方上訴，判蔡尚恩無罪確定。

根據判決書，蔡尚恩2017年5月於PTT聯誼某版面上發文「徵女，台南，徵金融或英文相關的朋友」為題徵友。蔡尚恩表示，當時二人是經留言相識、成為2個月的網友後才相約見面。同年7月28日，他們先是相約見過一面，幾天後再相約赴面。

女同志表示，她認為蔡尚恩是副教授、信仰基督教，且已知她為女同志的前提下，應無安全顧慮，因此允許蔡留在家中過夜。未料，蔡卻趁她吃下安眠藥熟睡之際，竟潛入房中指侵得逞。

女同志指稱，在被蔡尚恩性侵後，總是「深感羞恥、骯髒與崩潰」，罹患憂鬱症與創傷後壓力症候群，甚至因此自殘。女同志隱忍至隔年（2018年）3月，在友人陪同下鼓起勇氣，憤而提告。依據檢方調查，經比對證詞，認定蔡尚恩涉有重嫌，提起公訴。

法院審理時，蔡尚恩否認性侵說法，並主張他與女方為情侶關係，6月時經常就在女方住處，幾乎能稱上「同居」，而2人交往兩個多月來，一共發生10多次性行為。另，蔡也否認一開始即知對方為女同志，直至當年8月，對方友人忽然闖進住處，他這才得知交往數月的對象是女同志。二人關係的轉變，也因這名女同志友人的突然闖入發生變質。

檢方後以「蔡男無法拿出合照」，甚至與女方並非臉書好友關係，犯後飾詞狡辯、毫無悔意，依強制性交罪起訴，一審法院審理時，認定蔡尚恩有罪，判刑3年6月。上訴二審時，台南高分院改為認定無罪；檢方再上訴。

最高法院最終審理，近日駁回檢方上訴，判蔡尚恩無罪確定。

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