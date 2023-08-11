新竹市光華二街108巷居住人口密度高，但因該巷為消防巷道，路旁畫設紅黃線不得停車，不少居民就近停車連續遭檢舉開單，近日有居民在巷弄掛紅布條，抗議在巷弄內頻開罰單，卻不規畫機車停放空間。市議員楊玲宜表示，市府不該消極看待，否則將加深與市民的對立。

楊玲宜指出，光華二街108巷的巷道，居住人口密度高，經里長、里民反映停車需求，自己也提案並發函要求交通處研議，找尋解決的方法，甚至建議在附近增設機車格以滿足住戶們的需求，但市府態度總是消極怠慢。

楊玲宜也說，感覺市府好像多一事就會增加延誤其下班時間，再加上執法員警們的無奈，加深了官員與百姓的對立。逼得住戶們為了自救，不得不拉上抗議布條走上街頭，做最沉痛的吶喊。

對此，市府交通處指出，由於光華二街108巷路窄，路面僅3公尺寬，兩側畫設規定不得臨停與停車的紅黃線，因此當地里長要求市府將108巷對面社區門口旁畫機車格，但社區管委會表示不同意，目前市府持續協助溝通，待有共識後辦理後續事宜。