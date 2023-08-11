基隆市長謝國樑表示，無論是情侶或是家人，都歡迎來基隆觀賞煙火秀，來基隆談場最浪漫的戀愛。未來他也會持續評估舉辦相關煙火活動的可能。（徐佑昇攝）

浪漫七夕煙火秀的模擬畫面示意圖。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

活動當天晚間8點將在海洋廣場舉行打卡留言送香氛蠟燭的活動，該蠟燭是由基隆在地店家所製作，相當精緻。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑上任後相當重視城市觀光，最近除舉辦「超跑嘉年華外」，為慶祝七夕情人節，基隆市政府將於8月19日晚間9點在文化中心舉行「浪漫七夕煙火秀」，預計施放長達300秒、共3600發的煙火。謝國樑表示，無論和另一半是情侶或是家人，都歡迎來基隆一起看煙火，談場浪漫的戀愛。謝並指出，未來將持續評估舉辦相關煙火活動，持續行銷基隆之美。

「浪漫七夕煙火秀」19日登場，邀民眾來基隆談場戀愛。

市府觀銷處表示，本次活動將邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，於8月19日晚間9點在文化中心頂樓施放300秒、共3600發的煙火，活動將以童話故事中的「小美人魚」做為設計理念，結合雷射光特效及璀璨煙火的立體空間進行精彩的演出。

謝國樑表示，本次活動為市府首度規畫在文化中心頂樓，施放七夕情人節煙火，讓民眾在觀賞煙火的同時，能欣賞到基隆的夜間山海景色，並歡迎外縣市旅客都能在七夕的前夕「來基隆談戀愛」，不論是情侶或是家人，一起來欣賞國際水準的煙火，相信一定可以為戀情加溫，把甜蜜的回憶帶回家。

觀銷處代理處長林文榮也推薦幾處最佳煙火觀賞點，包括基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等地。此外，主辦單位還準備浪漫好禮，將於活動當天晚間8點起，於海洋廣場開始發放，當天只要按讚於「基隆旅遊網」粉專，及在當日指定貼文下方留言、分享，便可獲得基隆在地店家所設計的香氛森林特製蠟燭，浪漫好禮數量有限，送完為止。

觀銷處說明，本次煙火秀的主題「小美人魚」，將分為五個階段呈現，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕，第二幕呈現的是小美人魚期待能擁有雙腳上岸的「願望」，接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」，及最終完成心願後，「圓滿」快樂的回到大海等轉折情節，使大家重拾戀愛時期的心情，也讓來到現場的民眾都能沈浸在浪漫的氣氛中。

觀銷處也提醒，為維持周邊交通順暢及用路人安全，請汽機車行經信一路盡速通行，並籲請行人避免於市民廣場施工場地周邊逗留，活動期間將於文化中心出入口及頂樓出入口進行人員管制，隨時依狀況調整因應。