澎湃新聞11日報導，隨著鄭州市統計局10日公布2023年上半年經濟運行情況，至此，2023年上半年中國大陸GDP30強城市出爐。重新洗牌結果，杭州再超武漢，南通連升5位，與合肥挺進前20。

與2022年底大陸城市30強陣容相比，2023年上半年並無貌。不過，30強城市格局發生變化。其中，經濟體量靠前城市格局較穩定，除了十強中杭州超越武漢，其餘直到第17名，位次均未發生改變。而經濟體量相對靠後城市格局變化較大，競爭較激烈，其中，南通、合肥分別較2022年上升5位、2位，超過福州、泉州，挺進20強，分列第18名、第19名。此外，煙台、大連、溫州均上升1位。

具體看經濟總量，30強城市上半年GDP均在4000億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆7600億元）以上，7座城市半年GDP超過兆元，上海、北京突破2兆元。

增速方面，20座城市跑贏或持平大陸全國水準（5.5％），上海（9.7％）增速最高，其次為徐州（8.0％）。

30強城市上半年GDP均在4000億元以上，其中24座「兆元GDP城市」上半年GDP均在5000億元以上，有7座城市半年GDP超過兆元，2座城市超過2兆元。

十強城市中，上海、北京上半年GDP雙雙突破2兆，分別為2兆1390.17億元、兆20621.3億元，上海也是30強城市GDP榜首；依次往後，深圳（1兆6297.6億元）、重慶（1兆4345.95億元）、廣州（1兆4130.69億元）、蘇州（1兆1458.4億元）、成都（1兆0705.49億元）位於兆元梯隊，成都是首次上半年GDP突破兆元；此外，十強城市的杭州、武漢、南京半年GDP還未突破兆元，分別實現9602億元、9503.33億元、8316.92億元。

「30強」成員組成相對穩定，與2022年底相比，今年上半年並未出現新面孔，且其中的前24名，也即是24座兆城市，也未出現被「準兆元」城市反超。

不過，「30強」的格局發生了一些變化，整體而言，排名靠前的城市格局更穩定，前17名中，僅有十強的杭州、武漢位次發生變化，第11名到第17名位次格局沒有改變。

杭州、武漢近年來競爭激烈，2022年，武漢超過杭州，位列大陸全國城市GDP第8，不過今年一季，武漢就被杭州反超，上半年整體則延續了這種態勢，不過兩市之間差距並不大，上半年GDP僅相差不足百億元。

此外，兆城市中，從第18名到第24名，僅濟南、東莞的位次與去年底相比沒有改變，其他城市中，南通、合肥分別較2022年上升5位、2位，超過福州、泉州、濟南等城市，挺進20強，分列第18名、第19名，福州、泉州、西安都出現位次下滑。

躍升位次明顯的南通上半年GDP也跨過6000億元門檻，達到6032.4億元，增速達7.0％，高於大陸全國和江蘇省，南通市統計局表示，該市上半年經濟增速不僅明顯快於2022年（2.1％），也快於疫情三年的年均增速（5.2％），增速回升態勢明顯，經濟社會全面恢復常態化。

南通市統計局表示，由於上半年工業增加值占GDP比重達到42.4％，且全部工業增加值增幅高於GDP增幅0.8個百分點，因此在所有門類中工業對GDP增長的貢獻度最高，達到46.9％，拉動GDP增長3.3個百分點。

從GDP增速看，30強中，有20座城市跑贏或持平大陸全國水準（5.5％）。依次為上海（9.7％）、徐州（8.0％）、溫州（7.5％）、南通（7.0％）、常州（7.0％）、煙臺（7.0％）、杭州（6.9％）、無錫（6.6％）、濟南（6.4％）、唐山（6.4％）、深圳（6.3％）、鄭州（6.3％）、青島（6.2％）、大連（6.2％）、合肥（6.1％）、成都（5.8％）、南京（5.6％）、寧波（5.6％）、西安（5.6％）、北京（5.5％）。

「30強」以內、24座兆城市之外，也常被視作兆城市「後備軍」，其競爭也較為激烈。常州、煙台、唐山、徐州、大連、溫州等6座城市2022年GDP均在8000億元以上，常州、煙台超過9000億元，唐山接近9000億元。

今年上半年，6座城市GDP增速均高於大陸全國水準，徐州（8.0％）領跑。經濟總量上，熱門「種子選手」常州、煙台在6座城市中依然領先，不過相較於去年底，兩者之間位次發生變化，上半年煙台以4705.65億元的總量超過常州的4525.4億元總量，但兩座城市上半年GDP增速都為7.0％，兩座城市也均在提出2023年GDP突破兆元。

同時，兩座城市其他相關資料也比較接近。上半年，煙台第一產業增加值為180.91億元，同比增長4.0％；第二產業增加值為2021.49億元，增長8.0％；第三產業增加值為2503.25億元，增長6.5％。常州第一產業增加值54.8億元，下降0.7％；第二產業增加值2227.1億元，增長7.9％；第三產業增加值2243.5億元，增長6.3％。

剩餘4座城市中，相較於去年底，上半年，除唐山外，位次都發生了變化，大連、溫州均上升1位，分列大陸全國城市GDP第28名、第29名，超過徐州。

值得注意的是，6座準兆元城市上半年GDP都處於4000億元檔位，相鄰位次之間經濟體量相差並不大。