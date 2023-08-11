馬國畢深夜酒駕遭逮捕 出北檢深深鞠躬15秒道歉：我犯了低級錯誤 @ChinaTimes ​

48歲馬國畢（本名：鄭盛元）今(11日)傳出酒駕遭逮，今凌晨他駛車經過北市建國南路、忠孝東路口時被攔查，發現酒測值達0.3，依公共危險罪嫌移送法辦，對此，他的前老闆吳宗憲稍早回應，表示知道馬國畢前陣子很辛苦、很努力工作改善家庭狀態，但希望他「不要再出現這些毛病了」。

馬國畢稍早離開地檢署，雙手合十鞠躬道歉，承認自己犯了低級錯誤，浪費社會資源，並強調絕對不會再犯，「真的對不起。我這幾個小時受到的懲罰，我絕對不會再犯，奉勸大家絕對不要跟我一樣去犯同樣的錯誤。」也說自己會在臉書上還原整個經過，最後他再度深深鞠躬道歉，雙手合十離去。

針對馬國畢酒駕，他參與演出的八點檔《市井豪門》戲份是否受到影響？鳳凰藝能總經理趙善意表示仍會照劇情安排持續演出，「馬國畢需要面對法律的裁罰，他也深深感到愧疚與自責，做了不好的示範。」

馬國畢過去是「憲憲家族」一員，據《三立新聞網》報導，今前任老闆吳宗憲聽聞他出事，說知道馬國畢辛苦了一大段時間，都在慢慢解決，也恢復家庭狀態，努力工作的樣子大家都看得到。

最後吳宗憲希望馬國畢能再努力，不要再出現這些毛病，「心情不好時找朋友聊聊天就過了」，並希望他一天天負擔能減輕，累積新福氣，沒過度指責昔日愛將。而網友眼尖發現，本月2日馬國畢才曬出「預言照」，自稱是賴慧如的擋酒部隊，還背上寫著「喝酒請找我」的值星帶，對照如今因喝酒誤事，十分諷刺。

馬國畢昔日曬圖自稱是擋酒部隊。（圖／翻攝自馬國畢的Big臉書）

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