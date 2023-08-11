台北市昨下午發生強降雨，民眾黨總統參選人柯文哲台北市長任內首座公辦都更社宅「斯文首善」漏水、停車場積水，明倫社宅電梯也遇雨滲水故障。柯文哲今受訪回應，如果有漏水就趕快去修，當然也要看看是哪個地方漏，反正房子都有保固期，所以有漏水就趕快把它修好。

柯文哲今天在第二波募款兌換小物開箱記者會後接受媒體聯訪，對於是否有計畫未來20年後蓋幾萬戶社宅？柯文哲表示，他實際蓋過社會住宅，他認為北市大概維持1萬戶在開工是上限，因為再超過不是不能做，就是變成造成相當大的壓力，一般工務局平常就要做水溝、路燈、修馬路，維持1萬戶開工大概就是上限。

柯文哲認為，每個縣市要算出，可以隨時在開工狀態下房子最多是多少，再估計需要多少社宅，這樣就能估計出每個縣市要完成社會住宅要多少時間。

柯文哲指出，要很誠實的跟國民講，不要幻想一天可以解決，也不要幻想兩三天可以解決，但國家什麼事都不做，就永遠不能解決，這是他過去在看台灣社會最大問題，都沒有長期計畫，都要炒短線，這也是為什麼大撒幣政策在現階段會最流行，因為做事情太花力氣，錢花一花補貼最快。