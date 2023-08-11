大陸文化和旅遊部宣布第三波開放旅行團出國旅遊的國家，日本也入列，引起日本網友討論，其中一位日本網友哀號「不要！」吸引7.2萬人狂讚，另有日本人則點出台灣旅客和陸客最大的差異，引起網友討論。

大陸文化和旅遊部宣布第三波開放旅行團出國旅遊的國家，亞洲部分包括南韓、日本、緬甸、土耳其和印度等12國，日本新聞台報導以後，引起日本網友討論，其中有一位網友留言說「不要！」竟然吸引了7.2萬人狂讚。

日本網友坦言，疫情趨緩，日本觀光客的人數不斷增長，對日常生活造成很多不便。「外國遊客大幅增加。公共交通塞滿人，也很難搭到計程車」、「旅遊景點和商場充滿了來自大陸地區的遊客，各種喧鬧讓人看了難接受」。

另有日本人則留言討論，台灣旅客和陸客的差異，多數人表示最大的不同在於講話的聲量，比較安靜的多是台灣人，大陸旅客講話非常大聲。「跟台灣人相比，大陸人確實講話非常大聲」、「來日本安靜的人，都是來自台灣居多」。

不過也有網友抱持著樂觀看法說，大陸旅客的消費力超級高，大陸開放團客到日本旅遊，有很大的機率能帶動日本經濟發展，幫助觀光產業復甦。