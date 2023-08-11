安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修表示，聯準會如市場預期升息一碼，聯準會主席鮑爾保留未來持續升息選項，第二季以來漲幅已高的科技股，因微軟財報不如預期，引發科技股隨之下跌，且根據近期多項美國數據顯示，美國經濟活動減速跡象明顯，今年出現衰退的可能性不容忽視，因此，科技股的風險正逐漸升高中。

在科技股之後，哪一個產業有望接棒成為長期的投資標的，安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修認為，儘管總體經濟環境不穩定，但是與能源轉型產業相關的公司前景仍然非常樂觀，如「低碳運輸」領域的電動車產業。

廖伯修說，潔淨能源領域以及替代能源產業不但是長期的趨勢，也是各國政策大力支持的產業，大多數主要國家現在都制定了有意義的減碳計畫。歐盟率先推出了「55套案」一籃子計畫，目標是，到2030年將淨排放量減少55%，而中國的目標是在2030年達到碳排放峰值，到2060年實現淨零排放，這對世界上最大的污染國來說是朝著正確方向邁出的重要一步。在美國，《降低通膨法案》是美國歷史上最大的氣候投資，將有助於在未來十年之前大幅降低美國的碳排放。

此外，俄烏戰爭也突顯出能源獨立的必要性，廖伯修表示，能源安全的考量更增強潔淨經濟領域的投資潛力，在2022年長期資產評價大幅下降之後，潔淨經濟領域的許多創新公司的評價看起來很有吸引力。

水資源產業專家兼瑞士百達主題投資顧問委員David Lloyd-Owen則看好水資源產業。他預估，若要在2050年前實現供水普及化，也就是讓所有家庭都能獲得安全水源、安全衛生設施，並使污水處理成為城市常態，開發中國家需要8.8兆美元的基礎設施投資，已開發國家則需要4.1兆美元。

這相當於每年約3,700億美元的投資。相比之下，根據瑞士百達資產管理的分析，目前每年的水資源相關資本支出僅為2,870億美元（不包括農業）。業界對這兩項投資的預估各不相同，例如，經濟合作暨發展組織（OECD）預估每年需要1兆美元的投資，但大多數人認為，在所需投資經費與實際投資額之間，存在著巨大的缺口。