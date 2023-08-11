東台第二季營收下降，本業虧損703.1萬元、每股虧損0.07元。上半年合併營收37.44億元，本業虧損51.8萬元，旗下奧地利Anger工具機廠上半年轉虧為盈，獲利6,583.8萬元，而轉投資榮田精機接單暢旺，上半年獲利6,414萬元，依持股比例認列獲利挹注，本期淨利0.19億元，淨損歸屬母公司0.22億元，每股虧損0.09元。

東台7月合併營收5.62億元，年減21.44％；前七月合併營收43.06億餘元，年減7.35％。東台表示，東台目前在手訂單46億元，但近期處於出貨交期低谷及客戶庫存調整等因素影響，以致營收減少。

東台指出，以產品應用來看，前七月汽機車產業營收占比41％、航太業約10％、能源業7％。市場分析，台灣大陸地區營收占比約46％，歐美地區占30％，亞洲其他地區約18％。

東台表示，東台為拓展市場，將再度攜手關係企業東捷科技，參加9月6日登場的「SEMICON Taiwan」，搶攻半導體產業訂單，東台與東捷科技也會與志聖、均豪、均華組成的G2C+聯盟共同展出，將聚焦半導體製造前端與後端製程，提供客戶不論在材料加工面、製程整合面與設備進口取替代上，更全面與完整的選擇。

此外，東台也會整合東台集團旗下榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、PCI-SCEMM、Anger等工具機廠資源，今年新加入的法國Cerimatec工具機廠也會共同參加9月18日在德國漢諾威舉行兩年一度歐洲工具機展，展示包括航太、新能源、電動車在內的方案外，也搭配展機來呈現包括智慧化、複合化、自動化解決方案。