11日上午安排8位文資委員到地下油庫現勘，竹掃把行動聯盟也到場拉起寫上「唯有文化可以使城市偉大」的布條聲援。（王惠慧攝）

新竹市建功高中旁閒置土地下，有4座日治時期第六燃料廠的輕質油槽區，二戰後改建為儲油設施，見證歷史發展，近期因建功高中擴建掀起存廢議題，引發關注。新竹市文化局啟動文資審議程序，11日上午安排文資委員現勘，地方文化團體「竹掃把行動聯盟」也到場聲援，呼籲市府及文資審議會給予文資身分並保存。

竹掃把聯盟指出，新竹第六燃料廠的建功油庫，因為經歷二戰、國共內戰及冷戰，成為台灣少數的軍事工業遺址，充滿著歷史性、故事性及稀有性的價值。經民眾向文化局提報，希望列為歷史建築。

竹市府文化局啟動地下油庫啟動文資審議程序，11日上午安排8位文資委員到地下油庫現勘，竹掃把行動聯盟成員王俊秀、潘國正、陳明河、蔡榮光、鍾淑姬等人則在外頭，拉起寫上「唯有文化可以使城市偉大」的布條聲援。

竹掃把行動聯盟召集人王俊秀表示，竹掃把訴求是共善共榮，新竹油庫有事、就是新竹有事。竹掃把也發聲明指出，與其高談永續發展，不如實踐出文化永續，讓地下油庫案成為台灣文化共榮與共善的典範，讓都市發展、文化保存、教育創新、社會安居攜手並行，共創多贏。

聲明指出，今年正逢「竹塹設治300年、文治200年」的2023年，竹掃把呼籲重新定義新的文治，文化永續治理，率先推動共榮與共善的典範，增添市民的故鄉光榮感，也呼籲建功高中可因願意保存與活用地下油庫，成為一所不一樣的學校。

此外，縱使變更地目為文教用地，竹掃把也認為，地下油庫仍然是文教設施，呼籲軍事工業遺址，油庫的文化主體性不應該受影響，做為燃料生態系統，4座地下油庫跨時代傳承，且地下油庫是新竹六燃工業遺址不可分割的一部份，盼新竹成為文化及生態永續的新竹。