仁愛鄉連下2天超大豪雨，周邊保育山林不堪超大豪雨沖刷多處土石流，造成湖邊滿是漂流木。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投3農民脫困至碧湖邊待援，消防橡皮艇遭漂流木包圍陷「刁艇」危機。

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，在道路搶通及電力恢復後，當時受災影片也陸續曝光，南投縣消防局5日獲報3名農民從投83線有脫困至萬大水庫（霧社水庫、碧湖）邊待援，仁愛消防分隊出動橡皮艇救援，未料橡皮艇被漂流木團團包圍，消防員費盡體力又拖又抬動彈不得，待漂流木散開「刁艇」危機才解除。

仁愛消防分隊出動橡皮艇救援在萬大水庫邊3名農民，卻遭一望無際漂流木團團包圍帶往岸邊受困，合力將橡皮艇拉上岸。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

萬大水庫密密麻麻的漂流木，佔據約25％湖面面積。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

霧社水庫3日蓄水量2944萬立方公尺（蓄水總容量3682萬立方公尺），蓄水率為79％，卡努颱風帶來旺盛西南氣流，在仁愛鄉連下2天超大豪雨，霧社水庫進帳不少，11日蓄水量達3255萬立方公尺，蓄水率88％，水庫周邊保育山林不堪超大豪雨沖刷多處土石流，湖邊密密麻麻的漂流木，佔據約25％湖面面積。

「刁艇」消防員說，5日風雨正大，接獲3名農民在萬大水庫邊受困案，立即從霧社端出動橡皮艇前往農民待援點救人，沒想到途中橡皮艇被從山上沖刷進水庫的漂流木團團包圍，被「一望無際」漂流木帶往岸邊受困，漂流木深達1公尺以上，人都能踩漂流木在湖面行走，造成船艇完全被卡住。

消防員表示，當時他們踩在潭邊厚厚的淤泥上，合力拖橡皮艇，或抬橡皮艇，將橡皮艇拉到岸邊，還好橡皮艇沒有損壞，一直等到漂流木散開，終於有水道可以供橡皮艇行駛，才將橡皮艇開回當初下水點，重新擬定救援任務。