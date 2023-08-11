兇嫌梁育誌2020年性侵殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，後遭控殺人罪逮捕歸案，一、二審均被判死刑，但最高法院撤銷殺人罪死刑並發回更審，針對棄屍、強制性交未遂2罪則駁回上訴，分別判刑2年10月、2年定讞。檢方聲請合併執行，高雄高分院裁定4年4個月徒刑。

長榮大學於2020年發生外籍學生命案，馬來西亞鍾姓女學生遭梁育誌擄走後性侵殺害，一、二審法院均判梁育誌死刑，未料最高法院推翻判決，發回更審，引發軒然大波，馬國女大生母親也悲痛批評台灣司法黑箱，更稱「我不是送女兒來台灣死的」。

最高法院6月14日撤銷梁育誌死刑判決，發回更審。最高法院指出，二審對於梁男是否計畫性殺人，判決理由與事實認定矛盾，此部分攸關量處死刑是否符合情節最重大部分，有調查及釐清之必要，且梁男是否可透過矯治教化，降低再犯風險可能，整起案件也須再進一步調查。

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