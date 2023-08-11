該分析報告指出，D-Link India過去5年稅後淨利成長28.5%，接近產業平均30%；近一年成長達82.4%，遠高於17.1%的產業平均。此外，D-Link India發放股利已逾10年，重視與股東分享利潤。

友訊早在1995年即與當地夥伴成立合資公司，並於2001年在印度孟買(Mumbai)與班格拉(Bangalore)掛牌上市，是第一家在印度掛牌的台灣企業，也是第一家在印度掛牌的網路公司，目前是當地網通產業領導者。友訊執行長張家瑞指出，目前D-Link India在當地設有12個銷售/營運據點、4個區域倉庫、9個維修中心以及1個客服中心，交換器為當地市占第一、無線網路產品與結構化布線在當地市場坐二望一，並持續精進，擴大市場占有率。

張家瑞表示，印度是目前亞洲新興國家中最具內需潛力的市場，蘊含豐富的軟、硬體人才資源，且消費市場不斷增長，跨國公司紛紛搶進布局。印度的現況約與25年前的中國類似，受惠於人口紅利，預計到2030年消費總額將增至6兆美元。D-Link India常受當地政府與大型企業邀請，且產品無論在一般民眾、企業用戶、或是電信業者端均為必備器材，未來發展正向樂觀。

友訊7月自結營收為13.14億元，月減少4.83%、年減少6.4%；累計營收97.21億元，年增加1.5%。