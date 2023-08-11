厄瓜多警方今天表示，在暗殺厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）的事件中，1名已死與6名被捕嫌犯均為哥倫比亞人，當局表示正全力追捕此案「謀劃者」。

路透社報導，距厄瓜多總統大選不到兩週，昨天晚上發生的致命槍擊案在全國引起軒然大波，部分候選人也暫停競選活動，不斷升級的暴力問題成為人們關注焦點。

總檢察長辦公室昨天表示，1名嫌犯在槍戰中受傷身亡。報導還指出，包括1名議員候選人和2名警察在內，共有9人受傷。

厄瓜多政府今天表示，死亡嫌犯7月因武器罪名被捕，6名遭拘留男子屬於組織犯罪集團。警方新聞辦公室今天下午確認了他們的國籍。

內政部長沙帕塔（Juan Zapata）向記者表示：「國家警察已首先逮捕了涉入此一可恨事件的實質行為者，並將利用所有行動與調查力量來查明犯罪動機及謀劃者。」

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）表示，這起犯罪顯然是企圖破壞選舉，但投票將依計畫在8月20日進行，儘管是在全國緊急狀態期間。

拉梭稍早宣布為此不幸事件哀悼3天。他今天表示已請美國聯邦調查局（FBI）協助調查，並表示未來幾小時內將有1個代表團抵達國門，聯邦調查局證實提供協助。

國防部長賴拉（Luis Lara）告訴記者，全國各地已部署武裝部隊，將持續至選舉結束。

維拉維森修所屬政黨「運動建造」（Movimiento Construye）今天在社群媒體網站X（以前稱為Twitter）發布的一份聲明中，否認利用維拉維森修之死謀取政治利益的說法，並呼籲迅速調查此案。

「運動建造」譴責社群媒體上流傳的一段未經證實的影片，一個名為「狼群」（The Wolves）的黑幫聲稱對維拉維森修的死負責，並表示維拉維森修從他們那裡拿了數百萬美元的競選資金，同為候選人的托皮克（Jan Topic）也遭威脅。

這段影片中有著10多名身穿黑衣、戴著面具的男子揮舞著火力強大的步槍，關於影片真實性或來源，警方和總檢察長辦公室都未回應置評請求。

根據一些報導指出，「狼群」擁有數千名成員，活躍於厄瓜多的暴力監獄系統。

前厄瓜多總統拉柯利亞（Rafael Correa）在任期間受到時任記者維拉維森修嚴詞批評，柯利亞連夜轉發了影片，但今天上午卻在文中表示影片是假造的，並未提供更多訊息。

維拉維森修因針對柯利亞的言論而被判處18個月徒刑，但他逃到厄瓜多境內的原住民領地，後來在秘魯獲得庇護，並在柯利亞卸任後回國。

柯利亞所屬的「人民革命運動」（Citizen Revolution Movement）這次推出龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）參選，她目前以29.3%的支持率領先。龔薩雷茲對這起刺殺事件表示震驚，但未暫停競選活動。

原住民候選人培瑞斯（Yaku Perez），以及對法律與秩序抱有希望的托皮克都暫停競選活動；目前是商人，同時也是前副總統的索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）則懇求當局對剌殺事件採取行動。

培瑞斯表示，他希望與其他候選人和天主教會舉行會議，討論「國家安全協議」，但他對此沒有提供更多細節。

選舉法院表示，「運動建造」可以選擇另一位候選人，但選票已印製分發，同時維拉維森修的名字和照片已印在選票上。

「運動建造」今天聲明表示，就選舉作出決定前需要一段時間哀悼，並要求國際社會監督此案調查。

聲明表示，「我們唯一安慰就是勇敢投票，看到正義在投票箱裡得到伸張。」

根據警方數據，厄瓜多今年上半年共有3500人因暴力死亡，其中近半數發生在最大的瓜亞基爾市（Guayaquil）。

拉梭因涉嫌貪污面臨國會彈劾而提前舉行大選，儘管他緊急授權士兵巡邏並使用武器對付罪犯，但因未能遏制暴力而受到批評。

拉梭政府將街頭和監獄流血事件，歸咎墨西哥販毒集團、阿爾巴尼亞黑幫和其他組織因爭奪運毒路線而進行的內鬥。

除了安全之外，就業和移民也是這次厄瓜多總統大選的主要議題。

維拉維森修是已婚父親，在民調中獲得7.5%的支持率，在8名候選人中排名第5。

總檢察長辦公室於社群媒體X上表示，維拉維森修的遺體將交給他妻子指定的2個人，其中包括他的律師。

各國紛紛譴責維拉維森修遭剌殺事件，並呼籲進行全面調查。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120811