郭唐佑（左）和安心亞合作新戲。（孔雀魚劇組提供）

演員、模特兒出身的郭唐佑，曾演出《麻辣鮮師》、《世間情》等戲劇，4年前接下家族事業，斜槓開了傳統整復店當老闆，更在短短幾年內將整復店經營的有聲有色，成了明星店家，去年更擴大營業開了分店，由於太過忙碌，演藝事業稍有耽擱，但仍熱愛拍戲的他，依舊不斷爭取各種機會，終於在今年錢人豪導演找上他，暌違15年再次拍電視影集《孔雀魚》，郭唐佑感動得捨不得收工。

錢人豪是郭唐佑人生第一部電影《地下秩序》的導演，「記得那時我還是學生，很常窩在錢導的電影公司吃吃喝喝，都讓錢導顧三餐，現在想起來，真的滿不好意思的。」這次在《孔雀魚》，他飾演長相帥氣的軟飯男角色，還自備剛買的重機一起入鏡。

他也第一次跟女神安心亞合作，因為劇情設定，他被安心亞狂呼巴掌，他笑說：「我覺得她真的有在認真打，第二天顳顎關節歪掉，好在我自己會整臉的技術。」這場戲郭唐佑還要推安心亞去撞桌椅，導演要求來真的，收工後郭唐佑直誇安心亞專業，「本來覺得她是女神可能有點距離感，但是沒想到她人不僅客氣，而且表演專業，說哭就哭，很快就能進入狀態，非常棒。」

郭唐佑表示目前自己的傳統整復事業已經上軌道，接下來還是希望能夠重回戲劇舞台，不管是電視劇還是電影，都很希望再次被看見。以前的他因為是跆拳道選手，剛入行時期待能拍武打片，未料沒有可以發揮的機會；目前他最想挑戰的就是喜劇，「記得郎祖筠老師說過我有一種天生的喜感，是模仿不來的，拍片時還被說過是台版的豆豆先生，如果有機會，我都會盡全力的去嘗試跟突破。」