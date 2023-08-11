馬國畢深夜酒駕遭逮捕 出北檢深深鞠躬15秒道歉：我犯了低級錯誤 @ChinaTimes

藝人馬國畢11日凌晨1時許，開車行經北市建國南路、忠孝東路口時，遭警方攔查，員警發現馬國畢身上有酒味，經酒測後測出酒測值達0.3，當場將他依現行犯逮捕。警訊後依公共危險罪送辦，台北地檢署檢察官訊後，中午諭知馬國畢無保請回。馬國畢離開北檢時，面對媒體詢問以九十度鞠躬向外界道歉，「我做了一個非常錯誤的示範，而且犯了一個非常低級的錯誤」。

馬國畢（陳志賢攝）

藝人馬國畢11日凌晨1時許，開車行經北市建國南路、忠孝東路口時，遭警方攔查，員警發現馬國畢身上有酒味，經酒測後測出酒測值達0.3，當場將他依現行犯逮捕。馬國畢坦承喝酒，表示晚間在新北市與友人餐敘，結束後開車要返回南港住處，警方訊後，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

馬國畢離開北檢時，面對媒體詢問，以九十度鞠躬向外界道歉，馬國畢說，「對不起我又再度做了一個非常錯誤的示範，而且犯了一個非常低級的錯誤。

馬國畢說，「我存心僥倖想說..，真的對不起，真的對不起，浪費了這麼多的社會資源，我這幾個小時所受到的懲罰，我就覺得以後絕對不要再犯了，也奉勸大家不要跟我一樣去犯同樣的錯誤。」

馬國畢說，「我會在我自己的臉書上把整個經過告訴大家。再次跟社會大眾說對不起。」

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