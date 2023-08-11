目前醫理見解認為務農感染登革熱判斷為擬制視為職業病有相當難度，因此未納入農民職業災害保險職業病種類表中，農民難以申請相關給付，基於農民職業災害保險為保障農民無法外出工作經濟補償，農業部率先發函指出「被保險人如從農感染登革熱，配合法定傳染病防疫預防及管理措施，致無法外出務農，屬農職保保障範圍」，至少可領取11天給付、5786元，因此住院、死亡也可則領取61萬2000元的喪葬津貼。

目前因流行病學、醫理見解等原因，登革熱並未列入農職保職業病種類表中，依農民職業災害保險職業傷病審查辦法規定，如果不在職業病種類表中，要經職業醫學科專科醫師診斷與農業工作有相當因果關係者，才能視為職業病。

農業部官員表示，農職保意旨為補償農民因從事農業工作遭遇職業傷病不能工作的經濟收入，近期登革熱疫情頻傳，農民感染風險較高，因此發函請勞保局簡化申請流程，包括不用由職業醫學科醫師診斷，只要附上診斷證明、快篩證明，並填具相關文件即可申請。

而依農業部發函指出「依衛生福利部疾病管制署發布的「登革熱臨床症狀、診斷與治療」提及，就登革熱病人診斷及評估部分，整個病程大約兩星期，亦即14日。依傷病給付條件為不能工作之第4日起計算，因此至少可核發11日的傷病給付及就醫津貼共5786元，如果住院的話則最高可領取15136元，因此死亡的話則有61萬2000元喪葬津貼。

勞保局農民保險組組長黃美瑩說，目前還沒有農職保被保險人來申請，但已聽聞農會反映有個案。