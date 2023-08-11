統一獅與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，在9月1至3日與味全龍3連戰在府城進行「中華一番! 国獅無双」主題日，還舉辦「麵的大風暴」料理募集活動，展現創意料理才華，作者小川悦司會在9月2日中擔任開球嘉賓及擔任料理評審。

這次主題日球衣由小川悦司為球隊創作專屬特級LOGO臂章，和可愛的Q版主角阿昂插畫，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，球員們也將穿上超具特色的「中華一番！」聯名主題球衣，一起向黑暗料理界發出挑戰。

而口味多元的統一麵堪稱國民美食，只要簡單加點料，就能做出一道美味料理，因此成為許多家庭必囤美食，更長期盤據台灣泡麵的熱銷排行榜。現在，統一麵將透過一系列與「中華一番 !」料理活動，分享麵的無限種可能，來場「麵的大風暴」。

為期3天的「中華一番! 国獅無双」主題日，屆時將會推出統一獅與「中華一番！」聯名主題商品與各式精彩場外活動。9月2號當天，小川悦司也會蒞臨現場開球，並且將親自為「麵的大風暴」統一麵創意料理募集優勝者頒獎。

小川悦司表示，這次將與統一獅及統一麵合作真的覺得非常榮幸也很興奮，很榮幸在2日受邀待任開球嘉賓，當天會賣力為獅隊應援，「這也是我第一次訪問台南，等不及要品嚐台南當地料理和小吃。」