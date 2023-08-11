國民黨總統參選人侯友宜11日首度到大甲鎮瀾宮參拜，侯致詞時，顏清標將副董鄭銘坤拉過來。（陳淑娥攝）

國民黨總統參選人侯友宜11日首度到大甲鎮瀾宮參拜，朱立倫致詞時，顏清標已退到後方去了。（陳淑娥攝）

國民黨總統參選人侯友宜11日首度到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標親自出面接待，侯、顏兩人並無過多交集。顏清標原本與侯友宜比鄰而站，侯、朱致詞時，顏因與他人咬耳朵愈站愈遠，侯、朱陸續致完詞後，顏清標已退到第二排去了，侯、顏兩人短暫的同框耐人尋味。

侯友宜今在黨主席朱立倫陪同下前往大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標、前立委顏寬恒、立委江啟臣、立委參選人劉燈鐘、立委參選人廖偉翔均以及黨籍各里里長均一同出席，展現藍營大團結氣勢。

不過，致詞時，原本侯友宜、顏清標兩人比鄰而站，顏短暫致完詞後由侯接棒，不一會兒，顏從後方將副董鄭銘坤硬拉過來，鄭笑笑尷尬卡在兩人中間。接著，顏清標一下子忙著跟後方打招呼，一會兒跟兒子顏寬恒、江啟臣咬耳朵，將自己愈推愈遠，侯、朱致詞結束後，顏清標已站到第二排了，形成一幅耐人尋味的畫面。

由於上回侯友宜台中請益之旅，主要由市長盧秀燕陪同，並參拜清水紫雲巖等，包括紅派大老張清堂、議長張清照、少主江啟臣、立委楊瓊瓔等人站台，但黑派大老顏清標卻未現身，由兒子前立委顏寬恒及副議長顏莉敏出面。此次，侯友宜首度參訪大甲鎮瀾宮，顏清標也親自接待，兩人同框對藍營來說，也算是好事一樁。