江宏傑日前飛往日本召開國際記者會，控訴前妻福原愛不遵從日本法院判決，隨即福原愛便遭強制執行，更於8月3日提出抗告，不過福原愛住所不明，儘管被判強制執行也找不到人，便有知情人士透露，福原愛爆發不倫戀時，演藝事業幾近全毀，一度陪吃飯博取演藝圈大老同情，藉此換取工作機會，引發外界嘩然。

根據日媒《週刊女性》報導，該知情人士活躍於體育圈，指出福原愛離婚前後，為了贏得外界好感，分別貸款2億、1.5億日幣，添購一棟78坪豪宅及45坪高級公寓，此外，她更靠著飯局接近娛樂圈大老，除了頻頻撒嬌示好之外，還會哭著要求對方挽救已經跌至谷底的演藝事業。

福原愛鬧出離婚、出軌等負面傳聞後，仍受邀擔任青森大學客座副教授職位，甚至是世界桌球聯賽總經理，日媒分析這讓福原愛堅信「最後一定有人會幫助我」，會發表以自我為中心的言論，導致情況更加嚴峻，該知情人士也指出福原愛好勝的個性，是造成她與江宏傑關係惡化的關鍵。

福原愛近來穿出要移居新加坡的計畫，日前返回日本時，被當地媒體問及此事，她僅低調表示目前仍無法說什麼，只祈求一切平安，接著便深深一鞠躬，似乎不想對此事做過多回應。