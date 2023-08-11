WTA Montreal : Caroline Garcia ne gagne plus

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La N°5 mondiale s'est inclinée dès le premier tour face à sa bête noire Marie Bouzkova (3 défaites en 3 confrontations). Frustrée et énervée, elle était toute proche d'une disqualification. #Tennis #NBO23

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本屆法網女雙出現爭議，日本好手加藤未唯不經意的反手回擊球，打中了球場另一端的球僮，卻讓對手布茲可娃（Marie Bouzkova）／托摩 （Sara Sorribes Tormo）逮到機會向裁判加油添醋，導致加藤未唯和搭檔蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi）被判失格，不過日前在加拿大大師賽的女單次輪，幾乎是同樣的劇情在布茲可娃眼前上映。

布茲可娃（Marie Bouzkova）和西班牙好手托摩 （Sara Sorribes Tormo）組隊參加本屆法網女雙賽事，第3輪交手日本、印尼組合加藤未唯／蘇捷雅迪，比賽進行到次盤就提前喊停，因為加藤未唯在一次死球狀態下，回擊球不慎擊中場邊女球僮，加藤未唯沒有惡意，但球僮仍止不住淚水崩潰，官方最終請出大會裁判處理，原本判定為警告，但布茲可娃、托摩站在一旁火上加油，導致加藤／蘇捷雅迪的組合罪加一級，直接被取消比賽資格。

布茲可娃／托摩在8強遭到拍落，2人再於溫布頓合體，女雙4強被謝淑薇／史崔可娃（Barbora Strycova）直落2擋在決賽門外。雖然雙打成績亮眼，但布茲可娃對於單打也相當專精，世界排名來到第37位，本月5日舉行1000分等級的加拿大大師賽，布茲可娃以女單非種子的身分參賽。

面對女單前10法國好手賈西雅（Caroline Garcia），首盤雙方比數4比4，賈西雅卻在自己的發球局面臨0比40、3個被破發點的危機，一次回擊球掛網後丟掉發球局，賈西雅徹底爆發，試圖將口袋中的球打向對方半場，卻險些命中正要上場撿球的球僮。若按照法網標準，賈西雅的行為明顯是故意的，當下卻只是被裁判警告，而也有球迷笑稱，如果該球打中球僮，布茲可娃又會做出何種反應。