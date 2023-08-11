國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K 13:112023/08/11 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北上18.9公里處、堤頂交流道今（11日）中午12時04分發生追撞事故，2輛小貨車與2輛自小客車因不明原因追撞，其中1輛貨車翻覆，占用2線車道，後方回堵11公里，高公局提醒用路人小心行駛，詳細事故原因仍待調查釐清。 藝人馬國畢酒駕無保請回 鞠躬道歉「我犯了低級錯誤」 室友求「哄睡」同床共枕 她「單純信了」慘遭硬上3次 男少尉疑「坑道撞鬼附身」夜闖女官宿舍躲「天花板」遭活逮 #國1 #堤頂交流道 #小貨車 #翻覆 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園資源回收車颱風天出勤「翻落邊坡」 1人緊急送醫 20:562023/07/27 社會 國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K 10:592023/08/08 社會 三鐵女騎50萬頂級自行車遭撞！駕駛一聽車價當場傻了 13:132023/07/26 社會 杜蘇芮強風狂颳！ 鮮奶車遭吹翻橫躺路中 車身佔滿東西向快速道路 11:002023/07/28 社會 大型吊車急煞「整輛翻覆路中」 桃園經國路封路整段塞爆 11:332023/08/02 社會 台82鹿草交流道小貨車與砂石車擦撞 駕駛受困變形車頭獲救 13:572023/07/27 社會 國1九如段垃圾車翻車 駕駛輕傷送醫 09:142023/08/06 社會 南市北外環銜接國1交流道工程啟動 紓解永康交流道車流陳建仁歸功前瞻經費 17:142023/08/06 政治 摩洛哥重大車禍 小巴翻覆24人喪生 23:592023/08/06 國際 日本宮城縣船廠吊掛漁船釀翻覆意外 2人受傷 17:512023/08/09 國際 小貨車急煞撞燈桿轉180度 騎士閃避不及撞上都受傷 17:272023/08/10 社會 日本福岡國道追撞 14名棒球隊學生輕傷 15:452023/08/04 國際 金門風災重建生憾事 老翁騎車追撞載樹卡車重傷送醫 15:532023/08/01 社會 民怨炸鍋！楊梅交流道調號誌嚴重回堵 市府急修改 15:122023/07/26 生活 休旅車自撞分隔島翻覆 「駕駛失蹤」到案後這原因被送辦 18:522023/08/05 社會 外包工程車翻覆台電否認派工 將調查有無非法聘移工 16:532023/08/03 社會 杜蘇芮餘威風浪強 漁船側翻逐漸沉沒 海巡急救援 11:212023/07/29 生活 台61苑裡路段3車追撞事故 化學槽車洩漏2人送醫 09:262023/08/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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