國1北上18.9公里處、堤頂交流道今（11日）中午12時04分發生追撞事故，2輛小貨車與2輛自小客車因不明原因追撞，其中1輛貨車翻覆，占用2線車道，後方回堵11公里，高公局提醒用路人小心行駛，詳細事故原因仍待調查釐清。

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