美國夏威夷州爆發史上最嚴重野火災難，第二大島毛伊島（Maui）延燒數日、災情慘重，已有至少53人在這場大火中罹難，更傳出有民眾受困車陣中，慘遭燒死的消息。總統府發言人林聿禪表示，轉達蔡英文總統請外交部向美方表達願意提供必要援助，並盼當地人民平安，儘速回復正常生活。

林聿禪表示，蔡總統除致上誠摯地慰問與關切，也請外交部向美方表達願意提供必要援助，並指示駐處掌握當地台灣僑民與國人狀況，協助確保安全無虞。