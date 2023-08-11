以往身心障礙者及農民需要到公所及地方稅務局兩地奔波才能辦好「身心障礙證明」，以及「農業設施使用執照、容許使用證明」等租稅優惠，彰化縣政府宣布即日起只要在公所取得辦理的相關證明，在原地公所就源輔導後，可由公所遞送或民眾自行寄送申請書，交由稅務局審核即可，一站辦好，不必來回奔波。

彰縣府與縣內26個鄉鎮市公所跨機關合作，辦理就源輔導租稅減免申請服務，今天舉辦「稅務申辦零距離．跨機關輔導租稅減免」說明會，強調彰化推出彰稅視訊在厝邊，結合公所讓鄉親可以用視訊來辦理相關的服務，廣受好評，且因而榮獲去年第5屆政府服務獎肯定，這次服務又再升級。

彰化縣長王惠美說，以往身心障礙者及農民需要到公所及地方稅務局兩地奔波，才能辦好「身心障礙證明」、「農業設施使用執照、容許使用證明」等相關租稅優惠證明，這次擴大服務，即日起只要在公所取得辦理的相關證明，在原地公所就源輔導後，可由公所遞送或民眾自行寄送申請書，交由稅務局審核，不用來回奔波，一站就可辦好。

彰縣府地方稅務局指出，彰化縣繼2020年榮獲高齡友善城市獎－創新獎後，推出「彰稅視訊在厝邊」的服務，減少民眾奔波成本約1737萬9534元，同時降低時間成本9萬 4113小時，提供民眾視訊服務量從3千件提升到3萬件，受理偏鄉案件高達90％，達到普及率全國最高，服務量全國最高，因而榮獲2022年第5屆政府服務獎。

該局表示，彰化縣在各鄉鎮市公所除了就源輔導租稅減免外，也提供了雲端視訊稅務申辦服務，運用數位科技縮短城鄉距離，民眾如有稅務疑問，可撥打該局免費服務電話0800-476969洽詢。