寬宏藝術上半年營收年減42％，主要因去年同期大型演出活動較多，但營業毛利達0.93億元，與去年同期相當，毛利率回復到25％，本期淨利較同期改善，為0.34億元，創下疫情後的最佳表現。第2季認列演出計有於北流舉辦第一次專場演出的男子偶像團體Ozone、前進浪姐4的徐懷鈺個人Zepp演唱會、英國男子團體Honne Zepp演唱會、趙詠華《我還在唱你還在聽》Legacy生日演唱會、林志炫《我忘了我已老去》台北小巨蛋演唱會、李翊君《三五好友》國際會議中心演唱會、韓國團體ikon台北小巨蛋演唱會、Karencici《Everybody loves me》Legacy演唱會，與投資博恩首次小巨蛋脫口秀《破蛋者》。

上半年本業獲利0.11億元，業外方面，伺機處分宏碁資訊多數持股，貢獻業外收益0.27億元，稅前淨利拉升到0.39億元。

此外，寬宏藝術7月合併營收2.7億元，7月為展演活動旺季，演出計有巡迴衛武營國家藝術文化中心、台中中山堂、桃園展演中心與台北國家戲劇院的《貓》音樂劇24場、彭佳慧高雄巨蛋演唱會、盧廣仲高雄巨蛋演唱會、李心潔北流演唱會、羅志祥台北小巨蛋演唱會等活動。暑假展覽均受好評，動能可望延續至8、9月，包含高雄展出的《殭展》與《侏羅紀X恐龍雪世界》、台北科教館展出的《圖坦卡門：出土百年紀念特展》與《光影魔法美術館 Arts in Wonderland》、華山藝文特區展出的《卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館》、與台北松菸文創展出之九大韓國偶像團體《D’FESTA》展。

第3季演出尚有8月份台北國家戲劇院的《貓》音樂劇16場、壞特?te Zepp演唱會、瓊瑤創作60周年台北小巨蛋演唱會、李國修《京戲啟示錄創拓版》國家戲劇院加演場；9月源少年台中Legacy演唱會、烏克蘭國家交響樂團國家表演藝術中心3場演出、韓星玉澤演國際會議中心見面會、王心凌台北小巨蛋演唱會2場、韓國知名WILD WILD《DREAM》Legacy Max猛男秀5場、盧廣仲台北小巨蛋旗艦安可場。

第4季演出有10月徐懷鈺首次台北小巨蛋演唱會、英國知名歌手Sam smith台北小巨蛋演唱會、Marz23北流演唱會；12月巡迴台北、台中、高雄、新竹之火焰之舞7場，以及羅志祥高雄跨年演唱會等。

寬宏藝術表示，隨國內疫情趨緩、消費動能回溫，公司辦理增資積極準備明年藝文活動。同時隨整體演出產業的復甦，子公司也可望接到展演同業舉辦演出硬體租賃訂單，下半年本業表現將大幅拉升，全年母子公司營運將持續成長。