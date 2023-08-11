大陸文旅部昨宣布恢復包括日本、南韓、美國78國團客旅遊，仍未宣布恢復陸客來台旅遊，令台灣旅遊業者不滿。行政院長陳建仁今天表示，有透過適當的管道跟大陸表達意見，但是就如同陸委會所說的，到目前為止，還沒有接到大陸善意的回應。

陳建仁今天出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」，對於開放旅遊國家名單獨漏台灣，他表示，跟大家報告一個好消息，根據最新的統計，到目前為止，台灣國外觀光客人數已經到達340萬人次，很歡迎世界上各個國家的旅客來到台灣，欣賞台灣之美，也有信心會在今年度達到觀光客600萬人次的目標，謝謝交通部觀光局、業者一起努力。

陳建仁指出，在疫後一直強調健康有序的兩岸之間交流，在這樣的努力過程當中，一向希望兩岸之間能夠有更好的交流，而且在和平對等、彼此尊重、務實的情況下來做相關的交流與溝通，也表達了我們願意促進兩岸溝通的誠意。

陳建仁表示，舉個例子來說，像台灣開放國人到中國去做自由行的旅遊，也開放國人到大陸的大學去念書；至於剛才提到的觀光相關方案，有透過適當的管道跟大陸表達意見，但是就如同陸委會所說的，到目前為止，還沒有接到大陸善意的回應。