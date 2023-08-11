聖暉*在上半年獲利大幅成長加持下，11日盤中股價最高上漲近3％、來到153元，目前成交量近400張！

聖暉*表示，第二季雖然營收因去年基期較高而小幅下滑，但淨利因成本費用控制得宜，高毛利工程逐漸產生貢獻而大幅成長47％。

面對景氣的不確定性，聖暉*持續精進專案工程效能、掌握原料採購交期、生產模組化作業流程，上半年獲利呈現大幅成長。