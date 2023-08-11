新竹市建功高中旁閒置土地下，有4座日治時期第六燃料廠的輕質油槽區，二戰後改建為儲油設施，見證歷史發展，近期因建功高中擴建掀起存廢議題。11日文資審議委員會上，與會委員認為，為兼顧文資保存與教育發展，決議繼續列冊追蹤，待校園規畫有初步方案後再行審議。

4座地下油庫位於公道五路與建新路交叉口，每座直徑33公尺、高度7.5公尺，該處原址為日本海軍第六燃料廠輕質油槽，戰後由軍方提供土地，中油公司負責興建輸儲設備，2005年管理權改為新竹市府，土地使用分區為公園用地，目前閒置外觀林木密布。

市府指出，今年2月4座油槽被提報登錄為歷史建築，4月6日邀請委員現勘並進行簡易文資價值評估，7月12日再次邀集文資委員召開專案小組審查。8月11日文資審議大會上，關心此案參與旁聽審議的市民，踴躍表達對於地下油庫之想像與規畫。

審議大會最後決議，朝兼顧油庫保存、建功高中發展需求與校園特色形塑等方向，統整納入未來校園整理規劃使用方案中，待校園規劃有初步方案後再行審議，因此此案繼續列冊追蹤。