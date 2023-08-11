王中平與余皓然力挺韓菲出專輯，一同上《那些年。那些歌》。（年代提供）

資深藝人王中平與余皓然的20歲女兒韓菲，今年5月發表首張專輯《顯化法則》，王中平夫妻與韓菲日前上年代《那些年。那些歌》，大談女兒當初中斷加拿大學業、飛回台灣出專輯的心路歷程，韓菲也承認「最美星二代」光環確實帶來壓力，曾因酸民說她是「草莓族」而長篇大論反駁對方，如今踏進演藝圈，她說：「這些壓力反而讓我更有動力去證明自己的實力。」一番話讓王中平與余皓然相當感動。

王中平與余皓然都是歌手出身，恰巧韓菲與余皓然都是在20歲時發片出道，余皓然坦言最擔心女兒面對輿論時會走心，反倒是王中平最常因創作理念與韓菲意見分歧，直呼父女倆對音樂主觀意識不同，讓王中平決定不再插手多嘴，也向女兒喊話：「需要幫助時跟我講！」

主持人陳國華反問韓菲是否常向爸爸求助，王中平搶先回應：「她沒有問過我，我還在等」，讓韓菲笑了出來並緩頰，表示這次新專輯都是爸爸親自彈吉他協助錄製，讓她相當感激，余皓然聽完立馬吐槽「王中平就是想聽這一段！」，一家人互動非常可愛。

韓菲2年前獨自一人飛往加拿大留學，自曝在加拿大獨處時間變多，反讓自己確信未來想朝「音樂創作」之路邁進，韓菲也將這段心路歷程寫進新歌中，訴說那一年與父母親過著12小時時差的日子，余皓然面對愛女首次離家出遠門，不捨說「聽到〈十二個小時〉這首歌會回想起在機場離別的畫面，特別想流淚」，父女倆也現場彈吉他合唱新歌。