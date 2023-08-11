新北爆發的餵藥風波引起不少討論，且每當幼兒園發生爭議事件，常受限幼兒表達能力，難釐清事實，北市教育局近日宣布，將鼓勵北市147所公立幼兒園班班裝設工作記錄器，預計分4年補助，裝設經費約需3000萬，教育局長湯志民表示，為守護師生權益，將鼓勵公立幼兒園教室全面裝設工作記錄器。

根據北市教育局最新統計，333所私立幼兒園在教室裝設工作記錄器比例為70.57％、158所準公共幼兒園78.48％、76所非營利幼兒園77.63％、147所公立34.01％，比例最低。

湯志民在會上表示，為守護師生權益，將鼓勵公立幼兒園教室全面裝設工作記錄器。學前教育科長簡境霈說明，未來將請幼兒園發放問卷，搜集園內家長、教職員工等人意願，若同意裝設者超過全體人員半數，應評估在室內裝設工作記錄器，也會全額補助裝設。

為避免工作記錄資料被隨意調閱，也將修改相關要點。簡境霈表示，將研議更完善調閱制度，例如除了疑似違法對帶幼兒事件，不得任意調閱工作記錄器攝錄影像；調閱者僅限當事人或利害關係人；提供相關調閱制度範本、調閱申請表件，供各幼兒園參考，以保障園內所有人權益。

副局長陳素慧補充，現行法規僅規定托嬰中心必須設工作記錄器，幼兒園則未規定，不過私立幼兒園為避免家長誤會，很早開始就裝設，新建的非營利幼兒園也有協助安裝，除公立幼兒園教室內裝設比例較低，主因可能是教師認為教室是發展專業場地，不應受監視或監督。

陳素慧也說，當疑似不當管教事件發生，園方常受限於幼兒口語表達能力，難釐清事件來龍去脈，或小孩受大人引導式問話影響，導致家長與教師發生衝突，若教室內發生事情能被記錄下來，相信有助釐清事實。

她強調，設置工作記錄器目的在於保護師生教學權益，不是監督導師教學，教育局將比照托嬰中心模式，鼓勵公立幼兒園根據教室大小建置合適數量的工作記錄器。