其中，蘋果仍在智慧型手機營收和營業利潤上，保持高度領先。第二季，蘋果占了全球智慧型手機營收的45％，年增3％，第二名為三星，占17％，蘋果領先了28個百分點。
營業利潤上，蘋果占了高達85％的利潤，創下單季獲利最高紀錄，第二名三星僅12％，蘋果領先73個百分點。但三星出貨量比蘋果高出3個百分點。
Counterpoint指出，蘋果第二季出貨量年減3％，智慧型手機市場年減9％，但是iPhone Pro的貢獻度增加，SE的貢獻度下降，使得蘋果手機的平均銷售價格有所提升，高階手機帶動營收與獲利成長。
另外，雖然全球智慧型手機平均銷售價格停滯，但各廠牌繼續推動高規格的趨勢將繼續下去，全球手機市場將進入下一個階段的成長，不只高端品牌要銷售更多高價手機，中端品牌也要進軍高端市場。全球智慧型手機營收和營業利潤預計在2023下半年開始復甦，抵銷掉出貨量下降的陰影。
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