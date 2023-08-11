行政院長陳建仁日前誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，隨後稱「但有些就不是這樣，使得防災工作相當困難」，被解讀是暗酸南投縣長許淑華。陳建仁今回應，若在災前做好物資整備、撤離、疏散和病人的收容，就可減少災中緊急搶救的沉重負擔，中央跟地方會一起來努力，把災後重建做得更好，也希望未來防災工作上，大家按照標準作業流程一起努力。

陳建仁今天上午出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」，他說明，昨天在行政院院會當中，已經說明行政院將成立「杜蘇芮與卡努颱風災後復原重建推動專案小組」，會盡量跟地方一起來合作，把相關的復建工作做得最好，大家一起來努力，才能夠使災後的重建能夠做得更理想、更好。

陳建仁指出，在極端氣候的情況下，會碰到颱風、豪雨的侵襲，一定要提高相當整備的工作，在整備的工作當中，也需要提醒地方一起來合作。

陳建仁說，在狂風暴雨來的時候，會分為3階段工作，災前、災中及災後，如果在災前能夠做好物資的整備，而且做好撤離、疏散和病人的收容，那就可以減少災中緊急搶救的沉重負擔，也可以使得災後的復建工作能夠做得更加順利。

他強調，中央跟地方會一起來努力，把災後重建做得更好，也希望未來在防災的工作上，大家就按照標準作業流程，大家一起來努力，讓人民能夠免於災害所造成的危害，讓大家生活得更安定、更溫暖。